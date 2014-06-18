Как сообщила редакции «Мунайлы Астана» руководитель пресс-службы областного департамента внутренних дел Гульназира Мухтарова, это случилось на реке в черте города, между микрорайонами «Авангард» и «Жилгородок». В среду, 18 июня, примерно в восемь часов утра на пульт дежурного оперативной службы «112» поступило телефонное сообщение, что в указанном районе перевернулась лодка марки «Казанка» с подвесным мотором, в которой находились четыре человека. Через несколько минут на место происшествия прибыл экипаж дорожно-патрульной полиции «Батыс 1» городского УВД в составе старшего сержанта Ерболата Досжанова, сержанта Фархада Базаргалиева и младшего сержанта Руслана Танашева. Они увидели, что трое мужчин самостоятельно выбрались на берег, а в воде оставалась молодая женщина, которая тонула и кричала о помощи. Один из полицейских бросился в воду и вынес ее на берег. Ей была оказана первая медицинская помощь, затем ее передали прибывшей бригаде «скорой помощи», которую вызвали по рации. Личность девушки установлена, ей оказалась гражданка 1993 г. р. Всех четверых пострадавших врачи увезли в больницу, а экипаж дорожно-патрульной полиции «Батыс 1» продолжил нести свое дежурство по городу.