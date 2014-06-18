- Чемпионат проходил с 13 по 15 июня в Павлодаре. Полицейский дорожно-потрульной полиции УВД г. Уральска Екатерина ЛАРИОНОВА участвовав в чемпионате по вольной борьбе среди женщин с весовой категорией 63 киллограмма, снова выиграла золото. В этот раз она опередила Ольгу Калинину из Мангыстау, занявшую 2-ое место, Назерке Алимбекову из ЮКО и Марину Зайцеву из Караганды, которые заняли 3-место, -Также в пресс-службе отметили, что многократная чемпионка Екатерина ЛАРИОНОВА еще раз стала чемпионкой Азии по женской борьбе среди молодежи, который завершился в Монголии 8 июня 2014 года, в честь которой поднимался наш государственный флаг.