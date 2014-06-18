Иллюстративное фото с сайта opgks.info Иллюстративное фото с сайта opgks.info Женщина работает кондуктором автобуса 25-го маршрута, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В беседе с корреспондентом «МГ» по телефону пресс-секретарь предприятия сообщил, что конфликт произошел 16 июня. На следующий день кондуктор обратилась с жалобой по данному факту к руководству ТОО. В настоящее время проводится внутреннее разбирательство. Иных обстоятельств инцидента официальный представитель предприятия раскрывать не стал, пообещав, что сообщит дополнительную информацию после завершения разбирательства. Отметим, по данным пресс-секретаря ТОО, ни кондуктор, ни руководство «Автопарка» в полицию пока не обращались. Напомним, избиение женщины в автобусе засняли и выложили в Интернет, о чем стало известно сегодня, 18 июня.  