Главой государства Нурсултаном Назарбаевым подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», направленный на обеспечение защиты экономических интересов, экономической безопасности государства, жизни и здоровья граждан, сообщает пресс-служба президента. Напомним, что законопроектом в целях ограничения мест и времени продажи спиртных напитков предусмотрены нормы по введению запрета продажи крепких спиртных напитков, кроме ресторанов, кафе и баров, с 21 часа вечера до 12 часов дня, без разделения на будние и выходные дни, а также реализации алкогольной продукции на автозаправочных станциях. Законопроектом также предлагается расширить перечень мест, запрещенных для торговли алкоголем. Устанавливается запрет продажи на территории и в зданиях детских учреждений, организаций образования и здравоохранения, физкультурно-оздоровительных, спортивных, спортивно-технических сооружений, стадионах, а также на автозаправочных станциях. Также в заключении поясняется, что проектом закона предусмотрены нормы по усилению административной ответственности за нарушения установленных законопроектом требований в сфере розничной реализации алкогольной продукции и введению ежегодного лицензионного сбора за право реализации алкогольной продукции. Кроме того, законопроект предусматривает введение приборов определения подлинности учетно-контрольной марок на алкогольной продукции в целях предостережения субъектов бизнеса от приобретения контрафактной и нелегальной алкогольной продукции. Как отмечается в заключении комитета, в целях усиления государственного контроля в области производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции путем внедрения инновационных методов контроля над производством и снижения теневого оборота алкогольной продукции законопроектом предусмотрены нормы по установлению минимального процента использования производственной мощности и минимальных объемов производства, а также по введению модернизированных контрольных приборов учета контроля объемов производства этилового спирта и алкогольной продукции. Источник zakon.kz