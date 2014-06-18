dosaevКризис на Украине, экономический спад в России, а также низкая динамика промышленного производства и инвестиционная активность - среди основных рисков для экономики Казахстана, считает министр экономики и бюджетного планирования РК Ерболат ДОСАЕВ. - С учетом внутренних и внешних тенденций развития за последние пять месяцев основными рисками для РК остается: низкая динамика роста промышленного производства, низкие темпы инвестиционной активности по сравнению с прошлым годом, ускорение инфляционных процессов за пять прошедших месяцев, высокий уровень неработающих займов, который вырос с начала года на 2,5 процентных пункта и все они составили 3,7%, что сдерживает кредитование реального сектора экономики. И пятое - это кризис в Украине и значительное падение экономики России, - передает ИА "Новости-Казахстан" слова Досаева на брифинге во вторник. По его данным, рост ВВП Казахстана за январь-май 2014 года составил 4,1%. Правительство республики планирует рост экономики 6% на 2014 год, инфляцию в коридоре 6-8%. По словам министра, до конца года правительство намерено обеспечить запланированный рост экономики в 6%. - Поручение соответствующее премьер-министра - принять исчерпывающие меры по недопущению снижения объемов выпуска в отраслях ниже уровня прошлого года, и так же рассмотреть возможность увеличения темпов роста тех отраслей, на которых возмещается положительные тенденции в этом году, - добавил Досаев. Кроме того, по его данным, правительство намерено дополнительно стимулировать экономическую активность в стране путем поддержки малого и среднего бизнеса и создания новых производств. - Обеспечение инфляции в запланированном коридоре 6-8% с использованием монетарных и немонетарных инструментов, - сказал Досаев. При этом, "в результате корректировки курса тенге в феврале текущего года отмечается усиление инфляционных процессов в стране". Инфляция с начала года составила 4,5%, что на 2,1 процентных пункта выше, чем в аналогичном периоде 2013 года. - Основной вклад в инфляцию составил рост цен на продовольственные товары, который вырос на 5,1% против 1,5% в аналогичном периоде прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли на 4,4%, платные услуги - на 3,9%, - пояснил министр, добавив, что цены на местном уровне контролируются. Сложившиеся тенденции в мировой экономике вызвали соответственно замедление экономического роста в Казахстане. Экономика страны в январе-мае текущего года выросла на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, ранее за четыре месяца рост ВВП составлял 3,9%.