Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на правоохранительные органы.

В ночь на 14 июня на озере Шалкар четверо парней изнасиловали 18-летнюю девушку, которая отдыхала на берегу соленого озера.

Как стало известно, по данному факту возбуждено уголовное дело и расследованием занимается Теректинский РОВД.

По подозрению в преступлении задержаны четверо молодых людей в возрасте от 20 до 33 лет. Практически все они ранее были судимы или привлекались за различные правонарушения.

- Парней задержали на следующий день, все они из поселка Достык Теректинского района, - рассказал начальник Теректинского РОВД Арман ЕСКАЛИЕВ. - Сейчас все подозреваемые отпущены и находятся под подпиской о невыезде. Ведется расследование.