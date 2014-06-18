Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на отдел охраны труда. Несчастный случай произошел вечером 17 июня. Как стало известно, находясь на территории ТОО "Орион строй сервис" по улице Штыбы при разборе стены с высоты второго этажа упал 34-летний мужчина. С диагнозом ЗЧМТ, закрытый перелом шейного позвонка и грудной клетки он был доставлен в больницу, но позже скончался. Как рассказали в отделе охраны труда, сообщение о несчастном случае они получили. - На предприятии рассказали, что это не постоянный работник, и с ним были гражданские отношения, - рассказали в отделе охраны труда. - Сейчас мы проверяем информацию. Если выяснится, что погибший рабочий был постоянным работником предприятия, то будет создана комиссия, которая выявит причину несчастного случая и виновных лиц. Если же здесь гражданские отношения, то решать их будут в суде в гражданском порядке.