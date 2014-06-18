Госдеп США не стал выражать соболезнования в связи с гибелью Игоря Корнелюка и Антона Волошина, сообщает topnews.

Президент Украины Порошенко пообещал Путину провести расследование по факту гибели российских журналистов. Между тем, ополченцы рассказали СМИ о гибели видеоинженера "Вестей" Антона Волошина. Постпред Украины при ООН: журналисты ВГТРК сами виноваты в своей гибели Постпред Украины при ООН Юрий Сергеев рассказал иностранным журналистам свою версию гибели сотрудников ВГТР Игоря Корнелюка и Антона Волошина, попытавшись убедить всех, будто бы они сами виноваты, что погибли при минометном обстреле.

Украинский посол выступил перед СМИ сразу после того, как СБ ООН опубликовал заявление, призывающее к тщательному расследованию всех случаев насилия над журналистами на Украине и выражающее тревогу по поводу задержаний и нападок на сотрудников прессы.

Вот как описал происшедшее постпред Украины при ООН: «Этим утром группа террористов атаковала украинские правоохранительные войска около Луганска. Те ответили. В бою десять террористов были убиты, многие из них ранены, и среди них российский журналист. Только в госпитале стало известно, что Игорь Корнелюк был российским журналистом».

По словам украинского дипломата, киевские власти «рекомендовали (журналистам) иметь защитную экипировку, в том числе каски и жилеты». «Они не следовали этому и работали на свой риск», - подчеркнул Сергеев. Однако оператор «Вестей» Виктор Денисов, который также находился на месте обстрела, сообщал, что на всех журналистах были опознавательное знаки с надписью «СМИ».

Кроме того, как заявил Сергеев, комментируя гибель Корнелюка, «пока не ясно, въехал ли он на Украину легально или нет, но он не следовал инструкциям о том, что все журналисты должны быть аккредитованы и заметны как журналисты».

Ранее СБУ также утверждала, что у погибшего журналиста не было разрешения работать на Украине. Однако, как уже сообщалось, необходимость получения аккредитации в МИД Украины, позволяющей работать в стране, для журналистов отменили еще в 2011 году.

Между тем, Госдепартамент США считает преждевременным выражать соболезнования в связи с гибелью журналистов ВГТРК. Как заявила представитель Госдепа Джен Псаки на традиционном для прессы брифинге, она пока не знает подробности произошедшего.

"Мы видели эти сообщения СМИ, у нас нет подтверждения, деталей, причины. Согласно некоторым сообщениям, они были тяжело ранены, согласно другим погибли, когда находились с группой вооруженных сепаратистов во время боя в Луганске. Мы бы, конечно, выразили свои соболезнования их семьям, призывая все стороны обеспечить безопасность журналистов, но опять же — у нас нет точных деталей об обстоятельствах", — цитирует Псаки РИА Новости. Напомним, трое сотрудников ВГТРК – корреспондент Игорь Корнелюк, видеоинженер Антон Волошин и оператор Виктор Денисов попали под минометный обстрел под Луганском.

Журналисты ВГТРК работали на передовой. Находясь рядом с одним из блокпостов между поселками Металлист и Мирный, они снимали, как луганские ополченцы выводят местных жителей из зоны минометного обстрела, когда одна из мин разорвалась буквально под их ногами. Получивший тяжелые ранения Игорь Корнелюк скончался в больнице. Антон Волошин до последнего момента считался пропавшим без вести, однако вечером 17 июня был подтвержден факт его гибели. Виктор Денисов, находившийся на расстоянии от съемочной группы, при обстреле не пострадал. Порошенко пообещал провести расследование по факту гибели российских журналистов.

Поздно вечером во вторник 17 июня президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко заявил о необходимости обеспечить безопасность журналистов. Петр Порошенко по просьбе ОБСЕ поручил провести расследование гибели под Луганском корреспондента «Вестей» Игоря Корнелюка. Позднее к тщательному расследованию призвал СБ ООН.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «убийство» по факту гибели Игоря Корнелюка под Луганском. Украинские СМИ приписали Reuters ложь о гибели журналистов ВГТРК Украинские СМИ со ссылкой на Reuters заявили, что погибший спецкор ВГТРК Игорь Корнелюк попал под обстрел ополченцев, хотя Reuters ничего подобного не сообщало.

Так, в материале ТСН со ссылкой на Reuters говорится, что «журналисты попали под обстрел, произведенный террористами, возле контрольно-пропускного пункта». Но Reuters не заявляло, что журналисты попали под обстрел ополченцев, напротив, указало, что россияне вели съемку на КПП ополченцев, который подвергся нападению. Ополченцы рассказали журналистам как погиб видеоинженер "Вестей" Антон Волошин Луганские ополченцы продемонстрировали журналистам документы и личные вещи видеоинженера ВГТРК Антона Волошина и рассказали об обстоятельствах его гибели.

Осмотреть место происшествия удалось лишь после того, как ополченцы отбили массированную атаку карателей. Тогда и удалось найти личные вещи Антона Волошина, сообщает Первый канал. Один из ополченцев Денис Харченко, который присутствовал на месте трагедии, показал журналистам пробитый осколком паспорт Волошина, а также его кошелек и банковскую карточку. Он рассказал, что снаряд упал прямо под ноги журналисту. "Они изначально повели огонь по сигналу мобильных телефонов. Может быть, Антон в этот момент разговаривал по телефону, и его накрыло", - рассказал Денис Харченко. 18 июня тела погибших журналистов будут переданы родственникам. Съемочная группа работала на Украине с 1 июня. Игорю Корнелюку было 37 лет, Антону Волошину - 26. Он - сын сотрудника Первого канала.