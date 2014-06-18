Исследователи из Оксфордского университета утверждают, что совершили прорыв в области восстановления зрения. Они разработали очки, которые позволяют незрячим людям видеть свое окружение. Впервые гаджет был испытан в общественном месте. Разработанные британцами очки проецируют на встроенные линзы изображение ближних людей и предметов, воссоздавая перед глазами наблюдателя картину окружающей среды. Благодаря этому гаджету некоторые люди смогут впервые увидеть своих собак-поводырей. Общественная благотворительная организация Королевский Национальный Институт Слепых (КНИС) высоко оценила данную разработку, передает новостная служба «Би-би-си». Ни одно из известных нам доселе устройств не могло предложить такую свободу для частично зрячих и ослепших людей, которые хотят жить нормальной жизнью, — заявил Джон Ворсфолд из КНИС. Слепые люди либо страдают полным отсутствием зрения, либо имеют остаточное зрение. Больше всего незрячих людей имеет вторую форму нарушения зрения. Очки состоят из специальной 3D-камеры на оправе, небольшого компьютера и программного обеспечения обработки изображений в режиме реального времени. Картинка выводится на линзы перед глазами пользователя – окружающие люди и предметы становятся яркими и принимают четкие очертания. Последняя версия очков предлагает более высокую четкость и детализацию по сравнению с ранними прототипами и уже готово к практическому использованию, отмечают исследователи. Устройство позволяет безопасно проходить через дверные проемы, минуя препятствия на полу. Это облегчает ходьбу и дает человеку ощущение еще большей свободы, — говорит руководитель исследования доктор Стивен Хикс из Оксфордского университета, отмечая, что первые пользователи по достоинству оценили работу гаджета. Очки очень понравились людям. Они рассказали, что теперь могут рассматривать лица прохожих и видеть собственные руки. Некоторые впервые увидели своего пса-поводыря. Это очень большой стимул. Нынешняя версия устройства требует подключения к ноутбуку с помощью кабеля. Исследователи признают этот недостаток и работают над уменьшением гаджета до размера обычных очков. Они рассчитывают продавать очки для слепых по цене мобильного телефона. Первая партия из 100 экземпляров будет выпущена к концу текущего года. В случае успеха производство очков для незрячих будет увеличено. Похожий гаджет разработали мексиканские ученые. Его производство запланировано на 2015 год.