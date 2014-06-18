Источник: dni.ru
Гордость российской эстрады Николай Басков стал настоящим украшением прошедшего в Москве ХIV международного конкурса "Miss Русское Радио". Артист на этом мероприятии успел практически все: и блестяще выступить, жестко пошутив над своей партнершей по сцене Натали, и поработать членом жюри, и искрометно развлечь аудиторию наравне с ведущими мероприятия, и надеть шубу на плечи и корону на голову одной из вице-мисс.
Однако еще до объявления имени счастливицы программный директор "Русского Радио" Роман Емельянов за все хорошее короновал самого Баскова, надев роскошное ювелирное украшение на соломенную копну волос польщенного Николая.
"Натуральный блондин" и самый строгий член жюри на радость зрителям выступил с несколькими песнями между дефиле конкурсанток в бикини и вечерних платьях. Особенно тепло зрители встретили его дуэт с популярной певицей Натали. Было заметно, что и сам Николай очарован своей партнершей.
"Посмотрите, какая!" – восхищенно глядя на стройную, фигуристую блондинку, произнес артист и попросил Натали плавно развернуться вокруг своей оси, чтобы зрители смогли оценить ее дивную красоту со всех сторон. Певица послушно сделала то, о чем просил ее друг. "Ты намного лучше, чем все наши сегодняшние конкурсантки! – воскликнул довольный Басков, после чего обратился к залу. – Посмотрите, как женщина сохранилась!" По смеху зрителей Басков понял, что подобрал немного не те слова. "Да, хорошо сохранилась старая женщина", – поддела партнера Натали. "Ты не старая!" – искренне заверил Николай, возмутившись, что его довольно жесткую шутку люди неправильно поняли.
После феерического выступления Баскова фанаты артиста долго не могли успокоиться и кричали на весь зал: "Коля, ты лучший". На это певец ответил, что "Германия в этот вечер лучшая, а не он", намекнув тем самым, что, даже работая судьей на конкурсе красоты, "Золотой голос" России умудряется следить за чемпионатом мира по футболу.
А затем Басков рассказал смешную историю про конкурс красоты. "Я смотрел на это потрясающее действо и вспомнил замечательный анекдот! Идет конкурс красоты, выходят три финалистки: американка, француженка и русская. И каждой задают вопрос: "Скажите, что бы вы делали, если бы оказались на необитаемом острове с двадцатью мужчинами?" Американка: "Ой, я бы молилась Богу, чтобы он меня спас". Француженка: "Я бы выбрала самого сильного, он бы меня защищал от других". И русская: "Вопрос я поняла, а в чем проблема?" – с улыбкой рассказал артист и, дождавшись, когда смолкнет смех в зале, продолжил. – Я думаю, у нас нет проблем, в зале царит красивая любовь и шикарные девушки".
Другой настоящей героиней вечера стала солистка группы Serebro Ольга Серябкина, которая на днях вывихнула себе челюсть прямо во время концерта. Терпя боль, артистка нашла в себе силы выступить на "Miss Русское Радио" и после пообщаться с журналистами.
"Просто рот очень широко не могу открыть. Я максимально стараюсь ходить в повязке, но на сцену в ней я выйти не могу. Каждый день делаю компрессы. Челюсть – это такая штука вредная, проходит в течение месяца, поэтому каждый день я превращаюсь в бабушку, делаю компресс, надеваю повязку, говорят, мне она очень идет, – нашла положительный момент в сложившейся ситуации Ольга. – Это случилось на концерте, я даже не сразу поняла, что у меня проблема с челюстью. Ее не заклинило, а просто стало больно широко открывать рот. А врач сказал, что такое можно сделать даже во сне, поэтому будьте аккуратны!"
На конкурсах красоты, где много девушек с амбициями и разными темпераментами, всегда царит атмосфера жесткой конкуренции и даже порой вражды. Как и в женских поп-группах. Однако Серябкина утверждает, что группу Serebro проблема постоянных конфликтов и дрязг не коснулась.
"Наоборот, были такие случаи, когда одна из нас забывала помаду и две другие девочки тоже не красили губы в знак солидарности, – вспоминает счастливые времена работы с Леной Темниковой Ольга. – Мне кажется, что это правильно. Когда вы работаете на один результат, тогда стоит держаться вместе. А когда боретесь за место под солнцем, то, конечно, стоит думать о себе в первую очередь. И все зависит от конкретного человека, какие приоритеты он расставляет".
Новая участница Serebro Полина Фаворская с легкостью влилась в женский коллектив. "Нам прекрасно работается вместе, уже четыре года, – с улыбкой сообщила певица. – Я уже четыре года работаю в продюсерском центре Макса Фадеева. Просто мы стали еще ближе, девчонки меня прекрасно приняли в свою команду. Я просто безумно рада".
К слову, между дефиле к журналистам вышел один из самых обаятельных членов жюри, любимчик женщин Эмин. В беседе с акулами пера певец не раз подчеркнул, что судьи беспристрастны в выборе победительницы. Артист убежден, что в жюри сидят независимые люди, на которых трудно повлиять. Ни за какие деньги, по словам Эмина, он не стал бы голосовать за конкурсантку, которая ему не приглянулась. "Я выберу ту, которая мне понравилась больше всего", – заверил певец.
Корреспонденту Дней.Ру Эмин рассказал, какими качествами должна обладать девушка, чтобы стать "Miss Русское Радио". "Она должна быть самой-самой! Самой красивой, самой талантливой, самой яркой, самой энергичной, самой презентабельной, самой интеллигентной, – перечислил певец. – И еще она должна нравиться жюри, для того чтобы стать первой. И наша задача – выбрать самую-самую".
Со своей задачей судьи, среди которых помимо Николая Баскова и Эмина были Филипп Киркоров, Андрей Григорьев-Аполлонов, дизайнер Игорь Гуляев, генеральный директор "Русской Медиагруппы" Сергей Кожевников, Роман Емельянов, "Миссис Россия-2013" Анна Городжая и многие другие, справились блестяще. Первой объявили вторую вице-мисс, ею стала яркая блондинка Наталия Кальчук из Киева с ростом 171 сантиметр и образцово-показательными параметрами 90-60-90. Корону и шубу на нее надел Басков.
Звания первой вице-мисс члены жюри удостоили Светлану Фролову из Бердска с таким же ростом, как у Наталии, и параметрами 86-60-88. Корону девушке вручил Эмин, а шубу на ее изящные плечи накинул Игорь Гуляев.
Победительницей международного конкурса "Miss Русское Радио-2014" стала Светлана Хохлова из Костромы с ростом 178 сантиметров и параметрами 88-60-91. Помимо сертификатов, шубы и других презентов от спонсоров, счастливая красавица получила ключи от машины Kia Rio, которая ждала ее у входа в РАМТ, где проходил конкурс красоты.
dni.ru