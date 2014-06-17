Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области. - В четвертом часу ночи 15 июня на телефон «102» поступило сообщение о том что, возле ночного клуба «Тропикаль» идет групповая драка. На место происшествия незамедлительно были направлены автопатрули, которые доставили в Заводской отдел полиции 8 человек, предположительно, участвовавших в групповой драке, - рассказали в пресс-службе. - В результате произошедшего в травмпункт различными травмами обратились 5 человек. Двое с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, двое - с ножевыми ранениями и один - с огнестрельно-дробовым ранением. Также в пресс-службе сообщили, что в настоящее время трое из задержанных арестованы и помещены в адмприемник за сопротивление сотрудникам полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 257 ч. «Хулиганство, совершенное с применением оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью».