В Уральске проходит республиканская олимпиада среди учителей-математиков

Олимпиада «Математическая регата» на республиканском уровне проходит впервые, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». От каждого региона на олимпиаду приехали по 4 математика. Надо отметить, что еще участие принимают педагоги из близлежащих городов России. Всего около ста преподавателей математики. - Лучших математиков мы выбираем для того, чтобы в последующем распространить их опыт работы, повысить педагогическую компетенцию. А также доказать, что в нашей стране лучшие математики с более высокими результатами своей профессиональной деятельности, - говорит руководитель лаборатории педагоги