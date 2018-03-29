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Социум

В Уральске проходит республиканская олимпиада среди учителей-математиков

Олимпиада «Математическая регата» на республиканском уровне проходит впервые, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». От каждого региона на олимпиаду приехали по 4 математика. Надо отметить, что еще участие принимают педагоги из близлежащих городов России. Всего около ста преподавателей математики. - Лучших математиков мы выбираем для того, чтобы в последующем распространить их опыт работы, повысить педагогическую компетенцию. А также доказать, что в нашей стране лучшие математики с более высокими результатами своей профессиональной деятельности, - говорит руководитель лаборатории педагоги
gorod
В Уральске проходит республиканская олимпиада среди учителей-математиков
Олимпиада «Математическая регата» на республиканском уровне проходит впервые, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
От каждого региона на олимпиаду приехали по 4 математика. Надо отметить, что еще участие принимают педагоги из близлежащих городов России. Всего около ста преподавателей математики. - Лучших математиков мы выбираем для того, чтобы в последующем распространить их опыт работы, повысить педагогическую компетенцию. А также доказать, что в нашей стране лучшие математики с более высокими результатами своей профессиональной деятельности, - говорит руководитель лаборатории педагогического мастерства республиканского научно-практического центра «Дарын» МОН РК Айгуль КАРКУЛОВА. Олимпиада проводилась в четыре тура. В каждой команде по 4 человека, которым в течение 20 минут необходимо было решить 3 задачи. - Задания на олимпиаду составляют очень интересные. Бывает, что и не находишь способ решения, а бывает прям быстро решаешь. Самое удивительное в этой олимпиаде, что проходит она один день. Я более суток суток ехала на поезде, чтобы 4 часа поучаствовать в олимпиаде. Но это того стоит, мне очень нравится, - рассказала преподаватель математики из г. Актау Ирина СТРОЕВА. Итоги олимпиады подведут сегодня, 29 марта. Победителям будут вручены дипломы и памятные призы.
Виктор МАКАРСКИЙ
Олимпиада

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