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Социум

В Уральске проходят довыборы в областной маслихат

Сегодня, 29 марта, в Уральске проходят довыборы в областной и районный маслихаты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Довыборы в ЗКО проходят в областном центре и 4 районах области. В городе сегодня должны избрать депутата в робластной маслихат от промышленного избирательного округа №27 вместо уже бывшего депутата гендиректора АО "Уральскнефтегазгеология" Алибека БАЕСОВА. На кресло депутата претендуют два кандидата. Председатель избирательного участка №483, что расположен в Центре творчества Молодежи в районе "Ремзавода" Нуржан ТАСБУЛАТОВ рассказал, что избирательный участок открылся в
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В Уральске проходят довыборы в областной маслихат
Сегодня, 29 марта, в Уральске проходят довыборы в областной и районный маслихаты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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vyborymaslihat (3)
Довыборы в ЗКО проходят в областном центре и 4 районах области. В городе сегодня должны избрать депутата в робластной маслихат от промышленного избирательного округа №27 вместо уже бывшего депутата гендиректора АО "Уральскнефтегазгеология" Алибека БАЕСОВА. На кресло депутата претендуют два кандидата. Председатель избирательного участка №483, что расположен в Центре творчества Молодежи в районе "Ремзавода" Нуржан ТАСБУЛАТОВ рассказал, что избирательный участок открылся в семь утра и будет работать до восьми вечера. - Сегодня на участке 483 проходят довыборы депутата в областной маслихат, - пояснил Нуржан ТАСБУЛАТОВ. - На место баллотируются два кандидата - выдвиженец от партии "Нур Отан", зампредседателя партии Серик СУЛЕЙМЕН и преподаватель ЗКГУ им. М. Утемисова Кайыржан НУРМУХАНОВ. По словам председателя, люди идут "потихоньку", активнее избиратели начали приходить после девяти утра. К слову, самый первый выборщик пришел в 7.10 утра. После того как закроется избирательный участок, начнется подсчет голосов.
Председатель избирательного участка №483 Нуржан ТАСБУЛАТОВ
Председатель избирательного участка №483 Нуржан ТАСБУЛАТОВ
Председатель избирательного участка №483 Нуржан ТАСБУЛАТОВ
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Фото Медета МЕДРЕСОВА
Серик Сулеймен

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