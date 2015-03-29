В Уральске проходят довыборы в областной маслихат

Сегодня, 29 марта, в Уральске проходят довыборы в областной и районный маслихаты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Довыборы в ЗКО проходят в областном центре и 4 районах области. В городе сегодня должны избрать депутата в робластной маслихат от промышленного избирательного округа №27 вместо уже бывшего депутата гендиректора АО "Уральскнефтегазгеология" Алибека БАЕСОВА. На кресло депутата претендуют два кандидата. Председатель избирательного участка №483, что расположен в Центре творчества Молодежи в районе "Ремзавода" Нуржан ТАСБУЛАТОВ рассказал, что избирательный участок открылся в