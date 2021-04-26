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Происшествия Социум

В Уральске пьяный водитель на УАЗе врезался в «Ниву»: пострадали мать и трое детей

Столкновение УАЗа и "Нивы" произошло 25 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, ДТП произошло в 21.00 по улице Сырыма Датова. - 64-летний водитель за рулем УАЗа при развороте не уступил дорогу 42-летнему водителю за рулем "Нивы", который ехал по встречной полосе движения. Позже выяснилось, что водитель УАЗа был в нетрезвом состоянии, - отметили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что в результате пострадали пять человек, трое из них несовершеннолетние. - 40-летняя женщина получила ушибы, 20-летняя девушка поступила в Обл
Кристина Кобина
В Уральске пьяный водитель на УАЗе врезался в «Ниву»: пострадали мать и трое детей
Столкновение УАЗа и "Нивы" произошло 25 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске пострадали три ребенка в ДТП
В Уральске пострадали три ребенка в ДТП
Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, ДТП произошло в 21.00 по улице Сырыма Датова. - 64-летний водитель за рулем УАЗа при развороте не уступил дорогу 42-летнему водителю за рулем "Нивы", который ехал по встречной полосе движения. Позже выяснилось, что водитель УАЗа был в нетрезвом состоянии, - отметили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что в результате пострадали пять человек, трое из них несовершеннолетние. - 40-летняя женщина получила ушибы, 20-летняя девушка поступила в Областную многопрофильную больницу с подозрением на на сотрясение головного мозга, еще две девочки 15 лет и 13 лет были транспортированы в Областную детскую больницу с подозрением на закрытые травмы живота, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. К слову, по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения". Между тем в этот же вечер столкнулись еще два авто, где также пострадали трое детей. - Столкнулись Nissan Maxima и ВАЗ-21122 на перекрестке улиц Жазира и Алмалы. В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних, которых доставили в травмпункт Областной детской многопрофильной больнице, - пояснили в ДП ЗКО. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что пострадавшие - 12-летний мальчик, 7-летняя девочка и 2-летний мальчик - были вместе с матерью транспортированы в больницу. Все трое детей получили сотрясение мозга.
В Уральске пострадали три ребенка в ДТП
В Уральске пострадали три ребенка в ДТП
В Уральске пострадали три ребенка в ДТП
В Уральске пострадали три ребенка в ДТП
В Уральске пострадали три ребенка в ДТП
В Уральске пострадали три ребенка в ДТП
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ДТП пострадали УАЗ "ВАЗ"

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