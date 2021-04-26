В Уральске пьяный водитель на УАЗе врезался в «Ниву»: пострадали мать и трое детей

Столкновение УАЗа и "Нивы" произошло 25 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, ДТП произошло в 21.00 по улице Сырыма Датова. - 64-летний водитель за рулем УАЗа при развороте не уступил дорогу 42-летнему водителю за рулем "Нивы", который ехал по встречной полосе движения. Позже выяснилось, что водитель УАЗа был в нетрезвом состоянии, - отметили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что в результате пострадали пять человек, трое из них несовершеннолетние. - 40-летняя женщина получила ушибы, 20-летняя девушка поступила в Обл