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Происшествия

В Уральске пятый час продолжаются переговоры с мужчиной, захватившим жену в заложники

Место происшествия охраняют сотрудники спецназа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уже более четырех часов длятся переговоры с уральцем, который захватил жену в заложники, угрожая взорвать гранату. Место происшествия оцеплено сотрудниками спецназа, многоэтажный дом по периметру закрыли металлическим ограждением, к двери помещения нотариуса, в котором находится заложница, направили фонари с искусственным освещением. В "кольце" стоит спецтранспорт ДЧС, где находится штаб экстренных служб. Как стало известно, для эвакуированных жильцов многоэтажки пригнали две единицы техники спасателей
Кристина Кобина
В Уральске пятый час продолжаются переговоры с мужчиной, захватившим жену в заложники
Место происшествия охраняют сотрудники спецназа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Уже более четырех часов длятся переговоры с уральцем, который захватил жену в заложники, угрожая взорвать гранату. Место происшествия оцеплено сотрудниками спецназа, многоэтажный дом по периметру закрыли металлическим ограждением, к двери помещения нотариуса, в котором находится заложница, направили фонари с искусственным освещением. В "кольце" стоит  спецтранспорт ДЧС, где находится штаб экстренных служб. Как стало известно, для эвакуированных жильцов многоэтажки пригнали две единицы техники спасателей. Там люди могут согреться. Между тем, в спортзале СОШ №20, которая расположена ближе всего к месту ЧП, организовали эвакопункт. Ранее к дому подъехали две инкассаторские машины, а полицейские относили в помещение, где находится заложница, шампанское и конфеты. По сведениям полиции, 41-летний мужчина, захвативший в заложники жену, имеет два защитных предписания. Супруга не раз писала на него заявления в полицию. Напомним, мужчина взял жену в заложники в помещении, где работает нотариус. По предварительным данным, женщина работает нотариусом. Все службы съехались к месту ЧП. Жители четырехэтажного дома, где располагается кабинет нотариуса, были эвакуированы. Позже очевидцы рассказали о захвате заложницы.
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ЧП заложники

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