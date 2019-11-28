В Уральске пятый час продолжаются переговоры с мужчиной, захватившим жену в заложники

Место происшествия охраняют сотрудники спецназа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уже более четырех часов длятся переговоры с уральцем, который захватил жену в заложники, угрожая взорвать гранату. Место происшествия оцеплено сотрудниками спецназа, многоэтажный дом по периметру закрыли металлическим ограждением, к двери помещения нотариуса, в котором находится заложница, направили фонари с искусственным освещением. В "кольце" стоит спецтранспорт ДЧС, где находится штаб экстренных служб. Как стало известно, для эвакуированных жильцов многоэтажки пригнали две единицы техники спасателей