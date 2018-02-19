В Уральске раненый в шею подросток все еще находится в больнице

Подросток попал с огнестрельным ранением в больницу около месяца назад, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнары АБДРАХМАНОВОЙ, пострадавший находится в Областной клинической больнице. - Его состояние оценивается как средней тяжести. Он получает консервативное лечение. О выписке пока говорить рано, - пояснила Гульнара АБДРАХМАНОВА. Напомним, трагедия произошла 21 января. Как стало известно, подросток вытащил ружье и случайно выстрелил в сверстника. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Позже