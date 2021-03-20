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Социум

В Уральске растаявший снег обнажил ямы на дорогах (фото)

Уральские дороги требуют текущего ремонта. После наступления оттепели на трассах обнажились ямы и ухабы, которые серьезно осложняют жизнь автомобилистам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автодорога, ведущая из центра Уральска на мост через реку Урал, утопает в лужах. Машинам приходится выезжать на встречную полосу, чтобы не провалиться в ямы. - Мы чуть ли не на забор должны заезжать, чтобы проехать. Это ужасно. Нужно вовремя убирать снег и тогда не будет проблем, - говорит один из водителей. Другой мужчина жалуется на состояние дороги, ведущей к дому престарелых и инвалидов. - По ул
Кристина Кобина
В Уральске растаявший снег обнажил ямы на дорогах (фото)
Уральские дороги требуют текущего ремонта. После наступления оттепели на трассах обнажились ямы и ухабы, которые серьезно осложняют жизнь автомобилистам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске растаявший снег обнажил ямы на дорогах (фото)
В Уральске растаявший снег обнажил ямы на дорогах (фото)
Автодорога, ведущая из центра Уральска на мост через реку Урал, утопает в лужах. Машинам приходится выезжать на встречную полосу, чтобы не провалиться в ямы. - Мы чуть ли не на забор должны заезжать, чтобы проехать. Это ужасно. Нужно вовремя убирать снег и тогда не будет проблем, - говорит один из водителей. Другой мужчина жалуется на состояние дороги, ведущей к дому престарелых и инвалидов. - По улице Шолохова шел ремонт коллектора. Всю глину развозили на дорогу. Сейчас невозможно ездить, - отметил Максим. Не лучше ситуация и на улице Полевая в районе арматурного завода. Там растаявший снег обнажил большие ямы на дороге. - Дорогу ремонтировали в прошлом году. Сейчас она вся в ямах. Делают асфальт очень некачественно, - отметила пенсионерка Алмагуль Кияшева. В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Уральска проинформировали, что тендер на текущий ремонт дорог уже состоялся. - Определен подрядчик. Это ТОО «Адал Арна». Договор заключен на три года. Его общая сумма составляет 945 миллионов тенге. На 2021 год запланировано освоить 350 млн тенге. Работы начнутся после наступления благоприятных погодных условий, - сообщил заведующий сектором отдела ЖКХ, ПТ и АД Уральска Ербол Арыстангалиев. К слову, в этом году в областном центре запланировано завершить 13 переходящих объектов. Также разрабатывается ПСД на ремонт 44 километров улиц. Предварительная сумма – 6,2 млрд тенге.
В Уральске растаявший снег обнажил ямы на дорогах (фото)
В Уральске растаявший снег обнажил ямы на дорогах (фото)
В Уральске растаявший снег обнажил ямы на дорогах (фото)
В Уральске растаявший снег обнажил ямы на дорогах (фото)
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дороги ямы

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