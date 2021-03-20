В Уральске растаявший снег обнажил ямы на дорогах (фото)

Уральские дороги требуют текущего ремонта. После наступления оттепели на трассах обнажились ямы и ухабы, которые серьезно осложняют жизнь автомобилистам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автодорога, ведущая из центра Уральска на мост через реку Урал, утопает в лужах. Машинам приходится выезжать на встречную полосу, чтобы не провалиться в ямы. - Мы чуть ли не на забор должны заезжать, чтобы проехать. Это ужасно. Нужно вовремя убирать снег и тогда не будет проблем, - говорит один из водителей. Другой мужчина жалуется на состояние дороги, ведущей к дому престарелых и инвалидов. - По ул