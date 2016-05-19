В редакцию "МГ" обратились жители домов, расположенных по улице Сенная в районе центрального рынка, которые пожаловались на стихийную торговлю под окнами их домов.





Как рассказала одна из жительниц этого района Асель ГАЛИМОВА, ежегодно с весны до поздней осени улица Сенная превращается в стоянку для большегрузов.

- Каждый год одна и та же проблема. Весной, когда начинается торговля овощами, к нашим домам приезжают фуры, паркуются и начинают стихийную торговлю, - жалуется Асель ГАЛИМОВА. - Приезжает не одна и даже ни две машины, они десятками умудряются припарковаться здесь так, что даже пройти невозможно. Мало того, что они здесь стоят и торгуют, они еще и мусор кучами оставляют. Даже сейчас, вы видите, что они очищают капусту и бросают все эти листья на дорогу. Потом никто убирать это не будет. Жильцы будут вынуждены сами вывезти весь мусор.

Также женщина пожаловалась на то, что в каждом доме по улице Сенная есть дети, и им просто негде гулять из-за припаркованных большегрузов.

- У меня у самой трое детей, и я не могу выпустить их на улицу, потому что боюсь, что их может придавить фура. Еще хочу отметить, что большинство машин приезжают поздно ночью и мы не можем уснуть, - пояснила Асель ГАЛИМОВА. - Тут постоянно ходят сотрудники полиции, но никак не реагируют на стихийный рынок. Что касается местного участкового, то мы ни разу не видели его.



Стоит отметить, что с наступлением тепла в городе бойко развернулась стихийная торговля во всех районах города. К примеру, продавцам уже бывшего рынка на Юбилейной построили торговый дом, однако некоторые из них до сих пор стоят на тротуарах, продавая продукты. По словам продавцов, арендная плата в ТД "Проспект" очень высокая и они не могут себе позволить отдавать такие деньги за торговое место.

Такая же ситуация и на тротуарах около рынка "Жайык". Ежедневно на работу туда выходят несколько десятков продавцов молочной, мясной, рыбной и прочей продукции. Несмотря на то, что в крытом рынке есть свободные контейнеры, стихийные торговцы не желают уходить с насиженных мест.

Но самый большой стихийный рынок - рядом с центральным рынком. Мест в самом рынке "Мирлан" давно уже нет и, как говорят продавцы, им приходится продавать свой товар за пределами рынка, то есть на дорогах и тротуарах.

Несмотря на то, что сотрудники полиции периодически проводят рейды и выгоняют торговцев с улиц, а некоторым даже выписывают штрафы, торговать от этого на улицах они меньше не стали.



Фото Медета МЕДРЕСОВА