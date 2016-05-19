Правда, травить комаров еще не начали и когда начнут - неизвестно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Главный специалист сектора благоустройства ЖКХ, ПТ и АД г. Уральска Роман ЖУМИЕВ сообщил, что в настоящее время завершен конкурс госзакупок на проведение профилактической дезинсекции. - На эти работы выделено более 48 миллионов тенге. Планируется охватить 6600 гектаров территории города Уральск. Это городской парк культуры и отдыха, Ханская роща, Перевалочная роща, поселки Зачаганск, Круглоозерное и Желаево, - сообщил Роман ЖУМИЕВ. - В настоящее время определены подрядные организации. Они будут работать для обеспечения благоприятных условий населению города. Однако назвать точную дату начала работ Роман Жумиев затруднился, сказав лишь, что скоро они начнутся. - Тендер по ручным работам, то есть это борьба с личинками, выиграло частное медучреждение "Дезинфекция", а по борьбе с комарами выиграло тендер ТОО "Мартаксин", - пояснил Роман ЖУМИЕВ. К помощи самолетов в этом году прибегать не будут. Как пояснил главный специалист, это дорого. Тем не менее, по городу будут ездить машины с генераторной установкой и распылять препарат. На вопрос, почему дополнительно не выделяются средства для борьбы с комарами с воздуха, Роман ЖУМИЕВ ответил, что в некоторых областях, к примеру, в Атырауской, на борьбу с комарами вообще не выделяется средств. Напомним, на травлю комаров в 2015 году было выделено 52 миллиона тенге. Обработку в прошлом году начали с 28 апреля.