Сегодня, 19 мая, в Уральске проходит общественный совет по земельной реформе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG-20160519-WA0014 Глава крестьянского хозяйства Катауолла АШИГАЛИЕВ, который вошел в состав комиссии, рассказал о том, как прошло первое заседание комиссии в Астане под руководством Бакытжана Сагинтаева. Он поведал, что представители южного и восточного Казахстана против аренды земель. Кстати, именно эта поправка, касающаяся аренды земель иностранцами, в большей части и рассматривала комиссия. К слову, сам АШИГАЛИЕВ высказался за то, чтобы неиспользуемые земли сельхозназначения продавали резидентам и предоставляли ее в аренду иностранцам. По его словам, работать на земле очень сложно и нерентабельно. К тому же в регионе немало земель сельхозназначения, которые не используются. Далее независимый журналист Кажимукан ГАБДОЛЛА высказался против продажи и аренды земель. - Земля - это наша независимость. Мораторий на один год означает, что нашу независимость нам оставляют на один год. У меня три предложения. Первое - нашим властям: отпустите активистов, которые высказали свое мнение, за что их закрыли. Они выражали свое мнение. Второе - правительству: аренда земли иностранцами грозит безопасности нашей страны. Третье - народу: земельный вопрос всколыхнул всех. Люди звонят, пишут, жалуются, - на этом предложении Кажимукан ГАБДОЛЛА запнулся, он не смог говорить далее, ему стало плохо. Многим показалось, что он заплакал. Руководитель НПО Газиз КАЙМУЛДИН также высказался против. - Простые люди не смогут купить земли. Уже сейчас им негде пасти одну корову. Отсюда выгоняют, говорят, что это частная собственность. Что им делать? Уже был случай, когда в Жангалинском районе мужчину застрелили за то, что он на частной территории рыбу ловил. Нельзя допускать продажи и аренды земель, - высказался Газиз КАЙМУЛДИН. Директор центра имени Кадыра Мырза Али Бауыржан КАЛИОЛЛА считает, что люди не доверяют власти, поскольку между ними нет диалога. 0lEvp-MuM3o Фото и видео Алтынбека МАЙКЕНОВА