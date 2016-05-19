Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. zaderzhanie (4) - Сегодня, 19 мая, в 11.30 сотрудниками ОБН УВД г. Уральска при силовой поддержке ОЧСОН «Беркут» за хранение наркотических средств в виде героина по ул. С. Датова возле ТД «Астана» был задержан житель г. Уральска 1986 года рождения, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. Ранее был проведен негласный контрольный закуп, так был установлен факт сбыта героина задержанным. В настоящее время задержанный водворен в ИВС УВД г. Уральска. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 297 ч.1 УК РК - "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Напомним, 19 мая в районе ТД "Астана" прошло задержание с участием спецназа.