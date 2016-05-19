Сегодня, 19 мая, на площади Абая был задержан руководитель ОО "Абырой" Лукпан АХМЕДЬЯРОВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал Лукпан АХМЕДЬЯРОВ, его задержали сегодня, 19 мая, в 11 утра на площади Абая, когда он шел по свои делам.
- Ко мне подошли двое сотрудников полиции, которые попросили проехать с ними в Абайский отдел полиции. На вопрос о том, на каком основании меня задерживают, мне ответили, что если я не поеду, на меня составят протокол о неповиновении и сопротивлении сотрудникам полиции, - сообщил Лукпан АХМЕДЬЯРОВ. - Позже, когда меня все-таки посадили в машину и доставили в Абайский отдел, сразу начали составлять протокол допроса с понятыми и не давали возможности позвонить адвокату. Было допущено множество ошибок при составлении протоколов да и вообще в целом. Сейчас мне инкриминируют статью 488 КоАП РК - "Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций». Вообще все это началось после того, как я опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" пост о том, что даже если полицейские пересажают всех активистов, народ все равно может выйти на городскую площадь 21 мая. Однако это будет просто мирный митинг, чтобы сказать властям о своих проблемах и том, что их волнует. Вообще меня крайне возмущает тот факт, что меня судят за то, что еще не произошло. Сегодня не 21 мая еще.
После того как на уральского активиста был составлен протокол об административном правонарушении, его отвезли в административный суд, где судья должен вынести вердикт, посадят ли Лукпана АХМЕДЬЯРОВА на 15 суток так же, как и других активистов ОО "Абырой", которых задержали вчера, 18 мая.
Кроме того, руководитель ОО "Абырой" рассказал, что для оценки поста, опубликованного им, необходим специалист с филологическим образованием, каковыми сотрудники полиции, задержавшие его, не являются.
- Когда на меня составляли протокол, я спросил у участкового инспектора Абайского отдела Данияра РАКИШЕВА, есть ли у него филологическое образование, чтобы дать оценку моим словам в социальных сетях, на что он ответил нет. Поэтому я и мой адвокат ходатайствуем, чтобы была проведена экспертиза, и по ее результатам будет ясно, является ли мое мнение о ситуации в стране в целом призывом выйти на митинг, - пояснил АХМЕДЬЯРОВ.
Стоит отметить, что сотрудники полиции узнали о посте Лукпана АХМЕДЬЯРОВА, когда мониторили страницы активистов в социальных сетях.
Позже судья специализированного административного суда города Уральска Роза САРИЕВА зачитала решение суда об аресте руководителя ОО "Абырой" Лукпана Ахмедьярова об аресте на 15 суток . Таким образом, Лукпан стал четвертым активистом, которого арестовали на 15 суток за последние два дня именно за нарушение законодательства о порядке организации митингов.
Напомним, ранее в Уральске были арестованы три гражданских активиста
также по статье 488 КоАП РК - "Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций». Еще один активист и бард Жанат ЕСЕНТАЕВ был арестован на два месяца на время досудебного расследования. Его обвиняют в возбуждении социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни.
Фото Медета МЕДРЕСОВА