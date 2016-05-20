Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на организаторов мероприятия. diktant (7) По сообщению пресс-службы Ассамблеи народа Казахстана по ЗКО, общеказахстанский диктант 18 мая написали 8736 жителей области. Большую часть из них или 34,34% составили школьники, 28,36% - госслужащие и еще 23% студенты. 2,74% и 0,41% составили представители этнокультурных объединений и общественные деятели соответственно, и еще 11,14% участников проекта составили обычные граждане. На отлично диктант на государственном языке написали лишь 29,9% участников, на отметку "хорошо" - 45,67%, и на "удовлетворительно" - 24,35%. Двойку за диктант получили 0,1% участников. Напомним, 18 мая в республике прошел общеказахстанский диктант на казахском языке. В нем могли принять участие все желающие. В ЗКО диктант писали на тему "Мәңгілік Ел" патриоттық актісі".