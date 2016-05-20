ЧП произошло около 10 утра по ул. Алмазова в районе городского парка культуры и отдыха, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG-20160520-WA0000 Как стало известно, "ВАЗ-2107" состоит на балансе городского парка культуры и отдыха. Выяснилось, что ее тащили на буксире, она зацепила обочину и слетела в арык. К счастью, никто не пострадал. IMG-20160520-WA0001 IMG-20160520-WA0002 IMG-20160520-WA0003   Фото Медета МЕДРЕСОВА