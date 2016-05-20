19 мая на заседании общественного совета Атырауской области стало известно, что гражданские активисты Макс Бокаев и Талгат Аянов арестованы на 15 суток не за участие в несанкционированном митинге 24 апреля, а за призывы к участию в митинге 21 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG-20160520-WA0010 В заседании приняли участие порядка ста человек. Диалог с членами общественного совета и гражданскими активистами вел аким области Нурлан НОГАЕВ. Один из первых вопросов, который был задан спикерам заседания, касался преследования гражданских активистов за несанкционированный митинг, прошедший 24 апреля в Атырау. - Гражданских активистов привлекли к отвественности не за прошедший митинг 24 апреля, а за призывы к участию в несанкционированном митинге 21 мая. Как вам известно, для проведения подобных акций сегодня необходимости нет, главой государства объявлен мораторий, работает Республиканская комиссия, - ответил руководитель местной полицейской службы ДВД Атырауской области Нурым Оразбаев. - В то же время есть закон, который обязан соблюдать каждый. На Бокаева и Аяна составлены административные протоколы по части 3 ст. 488 КоАП РК - "Нарушение законодательства РК о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстрации". IMG-20160520-WA0009 XaK4nCnkGmQ