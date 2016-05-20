Полицейские обнаружили бутылки с зажигательной смесью, десятки фрагментов арматуры, металлических прутьев и канистры с бензином в так называемых "схронах" в ходе проведения оперативных мероприятий вблизи площадей "Республики" и "Астана", сообщает Tengrinews.kz. photo Также сообщается, что в двух квартирах в Алмалинском и Медеуском районах города обнаружено и изъято несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолеты системы Макаров и "ТТ", обрезы гладкоствольных ружей, несколько десятков боеприпасов к ним, четыре гранаты РГД-5, а также денежные средства на общую сумму 5 миллионов тенге. "По подозрению задержаны и доставлены в органы внутренних дел 5 человек. В настоящее время проводится досудебное расследование и проверяется круг связей подозреваемых, причастных к данным противоправным действиям", - сообщили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что правоохранительные органы оцепили район по улице Байсеитовой, выше проспекта Абая, рядом с площадью Республики. Очевидцы отмечали, что там в канализационном люке был найден неизвестный пакет. Эвакуация жильцов не проводилась. Также сообщалось, что в Сети появились фото содержимого пакета, предположительно, найденного на месте оцепления района возле площади Республики в Алматы. На опубликованных в соцсетях фото видно, что полицейские исследуют место оцепления. На асфальте лежат металлические прутья, которые, по всей видимости, было спрятаны в черные пакеты. Кроме этого, на фото видны куски ткани, а также несколько стеклянных бутылок и одна пластиковая емкость с жидкостью. На кадрах видно, что полицейские изучают предметы на наличие отпечатков пальцев. 545d07f400cbaf3185ab58e72e3f6932 7041a7103d1b17b3133798429799e1ff 62318df80ab11dec7e1617663c499c58 dbbe97446b1962f6470c69260563eb42   Фото с сайта Tengrinews.kz