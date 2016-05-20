20 мая на территории Западно-Казахстанской области ожидается гроза и сильный ветер, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, по данным филиала РГП «Казгидромет» 20 мая на территории ЗКО местами ожидается гроза, сильный дождь, усиление юго-восточного ветра местами 15-20 м/с. - В Уральске сегодня ожидается гроза, ветер юго-восточный до 18 м/с, - пояснили в ДЧС ЗКО.