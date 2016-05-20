Условный срок получил врач в Жангалинском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно материалам дела, несовершеннолетний житель поселка Жангала, Жангалинского района, сел на лошадь и, пытаясь на скаку, снять с себя свитер, потерял равновесие и упал с лошади, ударившись головой о землю. После падения он был доставлен в районную больницу, где дежурный врач, произведя внешний осмотр мальчика, дала указание медицинской сестре зашить рану за ухом и отпустила домой, предупредив о необходимости вызвать скорую помощь при ухудшении состояния. На следующий день к утру ребенок от полученных телесных повреждений скончался до приезда скорой помощи. - Таким образом, врач не в полной мере оказала первичную медицинскую помощь больному ребенку, не назначив дополнительные методы исследования, осмотра врача-хирурга, - пояснили в пресс-службе суда ЗКО. - На судебном заседании подсудимая полностью признала вину, раскаялась в содеянном, в связи с предпенсионным возрастом просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Представитель потерпевшего пояснила, что материальный ущерб возмещен, она не имеет никаких претензий и просит смягчить наказание подсудимой. За ненадлежащее выполнение врачом своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного отношения к ним, а равно несоблюдение порядка или стандартов оказания медицинской помощи, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, суд приговорил подсудимую по ч.3 ст.317 УК РК - "Невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, а равно несоблюдение порядка или стандартов оказания медицинской помощи, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с лишением права заниматься медицинской деятельность сроком на 1 год. Гражданский иск о взыскании материального и морального вреда не был заявлен. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.