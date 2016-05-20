Такую статистику за последние 10 лет привели спасатели ОСО ДЧС ЗКО в ходе встречи с директорами детских летних лагерей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG_4098 По словам спасателей, за последние 10 лет в ЗКО утонули 63 ребенка, а с начала текущего года - двое взрослых. Во время организованного отдыха для детей, на воспитателя ложится большая ответственность. - У нас в средней школе № 17 есть пришкольный лагерь, когда выезжаем к реке, дети никогда в воду одни не лезут, обязательно в сопровождении нескольких учителей. Преподаватели вместе с детьми заходят в воду, мы ведь осознаем всю ответственность, потому что это жизнь детей. Да и дети сами соблюдают порядок и дисциплину, они понимают, насколько все это серьезно, - рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе СОШ №17 Алла МАЛЬЦЕВА. Как отмечают спасатели, пик случаев гибели на воде приходится на июнь и июль. Возрастная категория, как правило, от 16 до 26 лет. - За последние 10 лет 103 человека погибли на воде из–за купания в нетрезвом состоянии. Из-за нарушения правил безопасности на воде при купании или неумение плавать погибло 76 человек, купание в неустановленных местах привело к гибели 49 человек, купание детей без присмотра взрослых 13%, и 44% случаев от общего числа утопленников приходится на Уральск, - привела печальную статистику инженер отдела ликвидации ЧС ДЧС ЗКО Умит МЕРГЕНОВА. После теоретических занятий спасатели и водолазы наглядно показали, какие спасательные средства могут помощь утопающим, а водолазы продемонстрировали, каким образом производится очистка рек в детских лагерях. - Это, как правило, спасательный конец Александрова и всем знакомый спасательный круг. И то и другое спасательное средство должно обязательно быть во всех детских лагерях, - заявил руководитель водолазно–спасательной службы ОСО ДЧС ЗКО Алексей ЕРЕМЕЕВ. Официально купальный сезон открывается с 1 июня. IMG_4101 IMG_4103 IMG_4104 IMG_4105 IMG_4107 Виктор МАКАРСКИЙ