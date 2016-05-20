Ну, вот и каникулы. Для детей летние каникулы - это радость и даже счастье, а вот для родителей - головная боль. Куда деть ребенка, чем его занять, чтобы он не слонялся целыми днями без дела. Конечно, в городе хватает различных центров для детей и подростков по изучению иностранных языков, спортивные секции и многое другое. Но это тоже дополнительные денежные траты. Между тем, в Уральске насчитывается 17 детских дворовых клубов, которые работают с утра и до вечера 5 дней в неделю, и посещать их можно совершенно бесплатно. О них мы и расскажем. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам художественного руководителя ГККП "Культурно-просветительское объединение" Жанар НУРГАЛИЕВОЙ, дворовые клубы необходимы для организации досуга детей и подростков по месту жительства. Хотя детям совсем не обязательно ходить в дворовый клуб только своего района. - Дворовые клубы помогают детям и подросткам заполнить временные пустоты в режиме дня в каникулярное время различными полезными и интересными мероприятиями, что приводит к снижению правонарушений в подростковой среде, - рассказала Жанар НУРГАЛИЕВА. Итак, в дворовый клуб может прийти любой ребенок. Работают они целый день с перерывом на обед. Дети могут проводить там весь день, либо приходить на кружки и секции, которых в каждом из детских дворовых клубов по несколько. Следует сразу отметить, что руководство клубов несет ответственность за детей только в период их пребывания там. - Дворовые клубы посещают дети и подростки в возрасте 5 - 16 лет, которые объединяются в кружки, студии, ансамбли по интересам. Дети сами выбирают, в какой кружок ходить. Все кружки и секции работают совершенно бесплатно, - говорит Жанар НУРГАЛИЕВА. kruzhki