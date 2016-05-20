Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД"со ссылкой на областной суд ЗКО. IMG_0956 Сегодня, 20 мая, в областном суде состоялось совещание с участием судей, а также сотрудников прокуратуры, инспекции труда и представителей НПО, на котором обсудили новую редакцию Трудового кодекса. Как рассказал судья областного суда Есентай БОРАНБАЕВ, с введением новой редакции Трудового кодекса количество поступивших в суд дел по трудовым спорам не увеличилось. - Все знают, что с 1 января текущего года был введен в действие новый Трудовой кодекс, в котором были внесены значительные изменения. К примеру, особую часть составляют коллективные трудовые и индивидуальные договоры и акт работодателя, - сообщил судья БОРАНБАЕВ. - Также были пересмотрены сроки обращения граждан в суд при возникновении трудовых споров. Так, если раньше граждане могли сразу напрямую обратиться в суд, если возникли какие-либо проблемы с работодателем, то сейчас введено такое понятие как досудебное рассмотрение. То есть перед тем как подать жалобу в суд, гражданин должен обратиться в согласительную комиссию. Все это подробно описано в 159 статье Трудового кодекса. В согласительную комиссию необходимо обратиться в течении 30 дней со дня получения от работодателя к примеру бумагу о расторжении трудового договора. после этого, в течении двух месяцев после рассмотрения заявления комиссией надо обратиться в суд. Стоит отметить, что ранее при возникновении индивидуальных трудовых споров человек в течение трех месяцев мог обратиться сразу непосредственно в суд. - В 2015 году в ЗКО было рассмотрено 199 дел связанных с трудовыми спорами. Из них 63 дела по восстановлению на рабочем месте и 48 по невыплате заработной платы. За первый квартал в суд обратились 82 человека, - рассказала судья Алтын АЙТУАРОВА. Фото Медета МЕДРЕСОВА