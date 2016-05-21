Сегодня, 21 мая, с улицы Д. Нурпеисовой, именуемой в народе Арбатом, с утра исчезли лавки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". prospekt (4) Нужно отметить, что исчезли лишь часть скамеек, которые были установлены на участке от здания АТИСО до проспекта Достык, остальные на месте. Тем не менее в пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что им ничего об этом исчезновении неизвестно. В пресс-службе акима города также ответили, что ничего об этом не знают, однако пообещали выяснить, что же произошло. prospekt (6) prospekt (5) prospekt (1) prospekt (2) prospekt (7) prospekt (8) prospekt (3) Фото Медета МЕДРЕСОВА