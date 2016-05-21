К этому призвал член комиссии Мутар Шаханов. Он потребовал, чтобы комиссия по земельной реформе рассмотрела этот вопрос на повестке дня. Фото с сайта e-history.kz Фото с сайта e-history.kz "Мы все здесь собрались для того, чтобы сказать правду. Мы переживаем, что более 40 человек сейчас у нас задержаны в стране. И это вызывает у нас обеспокоенность. Я считаю, что это насилие над человеком. Мы же здесь собрались, чтобы сказать правду. В связи с этим хочу вам задать вопрос: "Если дальше так продлится, зачем мы здесь собрались? Я считаю, что не надо допускать такого насилия. Почему такое происходит?" – высказался Мухтар Шаханов в ходе заседания комиссии по земельным реформам, которого цитирует Informburo.kz. Председатель комиссии, первый заместитель премьер-министра Бакитжан Сагинтаев сказал, что к поднятому вопросу члены комиссии вернутся позже. Ранее сообщалось, что барда Жаната Есентаева подозревают в разжигании национальной розни. Напомним, 18 мая в Уральске были арестованы гражданские активисты – Бауыржан Алипкалиев, Исатай Утепов,19 мая судом на 15 суток быларестован председатель ОО «Абырой» Лукпан Ахмедьяров. Их обвинили в нарушении законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций.