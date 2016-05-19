Сегодня, 19 мая, в 11.30 на обочине дороги по ул. С.Датова, в районе ТД "Астана", провели задержание, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". zaderzhanie (9) Когда журналисты "МГ" прибыли на место, на обочине дороги стоял спецназ рядом с одним из задержанных. Задержанный молодой парень стал выкрикивать: "Снимайте, вон того главного барыгу Макса", после чего его увели в "Газель". Второго задержанного парня азиатской национальности сотрудники спецназа также завели в "Газель". Это зрелище собрало огромную толпу зевак, которые рассказали, что силовики на белой "Газели" остановили черную "Ладу", затем спецназ вывел оттуда двух мужчин. Никаких комментариев на месте получить не удалось. Хотелось бы отметить, что когда корреспонденты "МГ" прибыли на место, то человек в гражданке стал толкать фотографа и говорить, чтобы тот не снимал. На просьбу представиться и показать удостоверение он сказал, что документ в машине и бегать он за ним не будет. - Больше мне делать нечего, как бегать за ним, - заявил человек в гражданке. Место происшествия обтянули сигнальной лентой только после этого. К слову, сотрудник спецназа и вовсе заявил фотокорреспонденту, что может "сломать" его, хотя за ограждение журналисты не заходили. Другие подробности задержания выясняются. zaderzhanie (1) zaderzhanie (2) zaderzhanie (3) zaderzhanie (4) zaderzhanie (5) zaderzhanie (6) zaderzhanie (7) zaderzhanie (8) zaderzhanie (10) zaderzhanie (11) zaderzhanie (12) ib7kf7eLquY Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Алтынбека МАЙКЕНОВА