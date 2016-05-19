Граждан Казахстана на борту разбившегося самолёта EgyptAir, по данным авиакомпании, не было, сообщает informburo.kz. jpg (1) EgyptAir опубликовала в Twitter список пассажиров, которые находились на борту в то время, когда произошло крушение самолёта. Так, согласно опубликованным данным, на борту MS804 было 15 французов, 30 египтян и граждане других стран, таких как Бельгия, Великобритания, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия. Напомним, что авиалайнер, который следовал из Парижа в Каир рейсом MS804, упал в Средиземное море. На борту лайнера Airbus A320–232, вылетевшего из аэропорта Шарля де Голля, находились 56 пассажиров, среди которых один маленький ребёнок, два подростка, а также 10 членов экипажа. В последний раз пилоты выходили на связь над Афинами за 10 минут до потери связи. Связь с самолётом была потеряна через 10 миль после входа в воздушное пространство Египта. Судно в это время находилось на высоте 11 000 м над водой.