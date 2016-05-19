ДТП произошло сегодня, 19 мая, в 9.30 на пешеходном переходе в районе остановки 2 база по проспекту Евразия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG-20160519-WA0000 Под колеса пассажирского автобуса №12 попал 58-летний велосипедист. Как рассказал очевидец ДТП, автобус ехал на скорости и сбил человека, при этом он не мог затормозить. Мужчина даже предположил, что, возможно, у автобуса неисправны тормоза. Однако водитель автобуса сообщил, что ехал в сторону центра города. Пешеход, не дожидаясь остановки транспорта, начал переезжать дорогу на велосипеде. - Я не успел затормозить, он резко выехал на дорогу, - говорит водитель пассажирского автобуса. С места происшествия пострадавшего с травмой тазобедренной кости забрала скорая помощь. Стоит отметить, что на этом пешеходном переходе есть светофор. Но в связи с ремонтом дороги он отключен. IMG-20160519-WA0001 IMG-20160519-WA0002 IMG-20160519-WA0003 IMG-20160519-WA0004   Фото Медета МЕДРЕСОВА