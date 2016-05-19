С прошлой недели жители города вместе с квитанциями на оплату коммунальных услуг стали получать листовки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG_0598 18 мая жильцы дома по ул. Кердери получили квитанции на оплату газа, а вместе с ней и листовку с пояснениями к земельной реформе. - И такие листовки были воткнуты во все двери, - говорит женщина. Нужно отметить, что в листовке на двух языках содержится информация о земельной реформе. - 6 мая президент Казахстана Н. Назарбаев подписал Указ "О введении моратория на применение отдельных норм земельного законодательства", - говорится в листовке. Далее речь идет о том, что решением главы государства создана комиссия по земельной реформе, ее возглавил первый заместитель премьер-министра РК Бакытжан Сагинтаев. Затем приводятся слова президента: "Необходимо тщательно рассмотреть данный вопрос. Если после обсуждения Парламент придет к общему решению, то мораторий будет снят, если же нет - то он останется в силе. Мы не нуждаемся в законах, которые не нравятся народу". В конце указан сайт, где содержится вся информация, касающаяся земельного вопроса. Напомним, после внесения поправок в Земельный кодекс, позволяющих продавать земли сельхозназначения резидентам РК, а также ее аренды иностранцами, в нескольких городах Казахстана прошли несанкционированные митинги. 5 мая президент Казахстана объявил мораторий на поправки в Земельный кодекс РК. IMG_0597 Фото Медета МЕДРЕСОВА