Пассажирский самолет авиакомпании Egyptair, следовавший из Парижа в Каир, пропал над Средиземным морем. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar 24, отслеживающего полеты самолетов, сообщает Lenta.ru. Иллюстративное фото с сайта i1os.com Иллюстративное фото с сайта i1os.com По информации египетского портала Al Wafd, самолет исчез через 20 минут после захода в воздушное пространство Греции. Для поисков самолета EgyptAir создала экстренный оперативный штаб, куда вошли представители всех авиационных служб, передает портал Youm7. EgyptAir на своей странице в Twitter подтвердила факт исчезновения самолета. Изначально авиакомпания сообщила, что в момент пропажи с экранов радаров он находился в 80 милях (128 километрах) от египетского воздушного пространства на высоте 11 тысяч метров. Позднее в EgyptAir уточнили, что лайнер пропал в воздушном пространстве Египта. Позже на странице египетского телеканала CBC в Twitter появилось сообщение, что военная авиация Египта и Греции задействована в поисках самолета Airbus A320 авиакомпании EgyptAir, пропавшего над Средиземным морем. Рейс MS804 вылетел из аэропорта «Шарль де Голль» в Каир 18 мая в 23:09 по парижскому времени (00:09 мск четверга). На его борту находились 58 пассажиров и 10 членов экипажа. По данным сайта FlightRadar 24, рейс выполнялся самолетом Airbus A320-200, EgyptAir приобрела данный лайнер в 2003 году.