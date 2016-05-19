В Уральске арестовали четырех гражданских активистов
На 15 суток арестованы гражданские активисты Асатай УТЕПОВ, Бауыржан АЛИПКАЛИЕВ, Айбулат БУКЕНОВ, кроме того, на время досудебного расследования под стражу был водворен Жанат ЕСЕНТАЕВ. Фото из архива "МГ"
Как сообщает Радио Азаттык, гражданский активист и бард Жанат Есентаев арестован 17 мая на трое суток «на период досудебного расследования» уголовного дела по статье 174 «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Об этом Азаттыку сообщила адвокат Есентаева Лариса Симоненко. За сутки до ареста полиция провела обыски по адресу проживания Жаната Есентаева и еще одного местного активиста, Исатая Утепова, а также в офисе общественного объединения «Абырой», участниками которого являются активисты. В ходе обысков полицейские изъяли сотовые телефоны и компьютеры.
18 мая специализированным административным судом по статье 488 ч.3 «Нарушение законодательства РК о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций» был арестован Бауржана АЛИПКАЛИЕВА.
В ночь на 19 мая на 15 суток были арестованы еще два активиста плотник областного краеведческого музея Айболат БУКЕНОВ за публикацию в сети Facebook о возможном митинге протеста 21 мая. А гражданский активист Исатай УТЕПОВ был осужден по ст. 488 КоАП РК - «Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций», .
В апреле уральские активисты подавали заявки в акимат с просьбой дать место на центральной площади для митинга 21 мая по «земельному вопросу», однако эту заявку местные власти отклонили.
Между тем, аресты происходят по всему Казахстану. Как сообщает Радио Азаттык, гражданские активисты и пользователи социальных сетей, сообщавшие о планах участвовать во всеказахстанском митинге «по земельному вопросу», подвергаются задержаниям и арестам. Так, в Атырау по 15 суток ареста получили гражданские активисты Макс Бокаев и Талгат Аян, активные участники несанкционированного массового митинга «по земельному вопросу», прошедшего в этом городе 24 апреля и ставшего первым крупным стихийным протестом «против продажи земли».
В Алматы в ночь на среду в административном суде вынесли постановления об аресте нескольких человек. Им вменили «нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний». Сообщается об аресте на 15 суток Марата Уатхана, Суюндыка Алдабергенова, Куата Кунболатова, Геройхана Кистаубаева. 15 суток ареста получила правозащитник и руководитель общественной организации «Ар.Рух.Хак» Бахытжан Торегожина.
В Астане вечером во вторник к 10 суткам ареста приговорили гражданского активиста Максата Ильясулы по обвинению в призывах к несанкционированной акции протеста.
Еще один активист из Астаны, Махамбет Абжан, 16 мая получил 10 суток ареста по обвинению в «мелком хулиганстве». Незадолго до ареста он говорил, что получал предостережения от прокуратуры о недопустимости проведения несанкционированных властями акций.
