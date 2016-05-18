Соревнования проходили в городе Атырау 14 и 15 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". команда г.Уральска Как рассказал главный тренер спортсменов Шамур ТУЛЕУШОВ, Западно-Казахстанскую область на соревнованиях представляла команда из семи человек. - Республиканские соревнования по мини-футболу по линии Special Olimpics проходили в Атырау 14 и 15 мая. Наша команда заняла первое место среди юношей 1995-2000 годов рождения, - сообщил тренер. - Всего в турнире принимали участие 7 команд из разных городов Казахстана. Среди них Тараз, Кызылорда, Актобе, Актау, Уральск и Атырау. Стоит отметить, что все участники соревнований - воспитанники школ для детей с нарушениями интеллекта. Награждение команды Уральска