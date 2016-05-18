Депутаты нижней палаты парламента прокомментировали обращение работниц коммерческого секса к президенту РК, а также к законодателям, сообщает Zakon.kz. Иллюстративное фото с сайта novayagazeta-ug.ru Иллюстративное фото с сайта novayagazeta-ug.ru В ответе на вопрос мажилисмены были едины – девицам легкого поведения не место в нашем обществе, и удовлетворять их просьбу никто не собирается. Депутат Мажилиса Глеб Щегельский вопрос встретил с улыбкой, и отметил, что не отнесся серьезно к требованиям представительниц древнейшей профессии. - Я , честно говоря, не сильно вникал в эту тему, но мне понравился один комментарий в интернете о том, что казахстанские девушки не должны работать проститутками. Вот и все. Мне кажется, надо обществу с другой стороны смотреть – надо с детства воспитывать нормально. И не будет этого вопроса, - заявил Щегельский. - То, что эти женщины уже делают, говорит об их неустойчивой нравственности. А то, что они обратились к президенту, и пытаются добиться легализации, это еще ниже опускает их в глазах общества, - сказал коммунист Владислав Косарев. Мажилисмен Арман Кожахметов также назвал обращение проституток «неуместным» - Я считаю, что это абсолютно аморальный вид деятельности, и такого рода деятельность не должна вращаться в нашем государстве. Западные ценности не должны культивироваться у нас, это негативно будет отражаться на нашей молодежи, на том, что для нас считается культом, ценностью, - материнстве. Конечно, здесь, я думаю, совершенно неуместное обращение, - заключил депутат. Ранее в СМИ было опубликовано обращение женщин легкого поведения с просьбой легализовать их род занятий, а также защитить права. В случае, если государство удовлетворит их просьбу, проститутки пообещали исправно платить налоги. В свою очередь, данный позыв вызвал бурную реакцию среди казахстанского интернет сообщества.