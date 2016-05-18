Презентацию приурочили к 71–ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». kniga5   В течение двух лет во всех областях и районах велась огромная работа по сбору информации, в результате удалось издать книгу из двух томов. В нее вошла информация о 615 героях Советского союза. Впервые в этой книге представлены биографии лиц, удостоенных звания «Халық каһарманы». Сведения о героях брали у родных и близких, что-то нашлось в архивах. К слову, на сегодняшний день в живых остались всего лишь 6 героев Советского Союза – казахстанцев. Книги в качестве подарка, сегодня были вручены совету ветеранов, универсально-научной библиотеке и мемориальному музею. - Во-первых, эта книга имеет очень большое значение в увековечении памяти героев, во-вторых, из нее мы можем узнать дополнительные сведения об их подвигах, и в-третьих, эта книга имеет большое значение в воспитании молодого поколения, - рассказал первый заместитель председателя ЗКОФ «Нур Отан» Серик СУЛЕЙМЕН. kniga1 kniga2 kniga3 kniga4 Виктор МАКАРСКИЙ