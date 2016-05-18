Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО. Иллюстративное фото с сайта news.caravan.kz Иллюстративное фото с сайта news.caravan.kz ЧП произошло 7 мая в Жанибекском районе ЗКО 7 мая. Пресс-секретарь ДЧС ЗКО Бибигуль НУРМУХАНОВА рассказала, что радиотелефонист войсковой части №2036 Адилбек РАХМЕТОВ в тот день мыл машину на берегу искусственного водосборника на окраине поселка Жанибек. Недалеко от него играла группа детей разного возраста. Вдруг мужчина услышал крик о помощи. - Подбежав к месту, Адилбек увидел только торчащие из воды руки, видимо, играя, один из мальчишек соскользнул в воду. Не раздумывая, военнослужащий бросился в водоем. Однако спасти тонущего оказалось не так просто: испуганный ребенок стал карабкаться на подплывшего мужчину и чуть не утопил его вместе с собой. Только чудом Адилбеку удалось справиться с ситуацией: он схватил ребенка за руку и вытащил его на берег, - рассказала Бибигуль НУРМУХАНОВА. По словам Бибигуль НУРМУХАНОВОЙ, руководство депаратмента готовит представление героя к награде.