Всего в 2016 году планируется засеять зерновыми культурами 210 тысяч гектаров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на руководителя отдела земледелия управления сельского хозяйства ЗКО Дениса УМАШЕВА. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Дениса УМАШЕВА, аграрии Западно-Казахстанской области приступили к посевной позже намеченного срока из-за дождливой погоды. - В этом году в плане засеять яровыми зерновыми культурами 210 тысяч гектаров земель. Пока работы выполнены всего на 12 процентов. Как только закончатся дожди, посевные работы продолжатся, - пояснил руководитель отдела сельхозуправления ЗКО. - В весенне-полевых работах участвуют 414 хозяйств. Многие хозяйства решили увеличить площади под посев многолетних трав, потому как кроме растениеводства занимаются животноводческой деятельностью. В этом году мы посеем яровых зерновых 210 тысяч гектаров, масличных 50 - тысяч и кормовых 71 тысячу гектаров. Также Денис УМАШЕВ отметил, что по данным синоптиков, этой весной осадков выпало в два раза больше, чем обычно.