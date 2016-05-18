Пантеон площадью в тысячу гектаров будет возведён в посёлке Кабанбай батыра, который впоследствии присоединят к Астане, сообщает informburo.kz. Фото с сайта info-tses.kz Фото с сайта info-tses.kz 79 млрд тенге составляет технико-экономическое обоснование проекта строительства Национального пантеона Казахстана. Международный конкурс на лучшую эскиз-идею, организованный столичным акиматом, выиграло ТОО "Проектная академия "КазГор". К территории столицы присоединят почти 9 тысяч га земельных участков. И для Национального пантеона выделены земли сельского округа Кабанбай батыра, который расположен в 17 километрах от Астаны. Его площадь будет составлять почти 1000 га. "На сегодняшний день уже пройден общественный совет. Получено положительное заключение. Планируется 26 мая вынести уже на очередную сессию Астаны, по итогам которой все материалы будут направлены в Акмолинскую область на согласование. Это совместное постановление акимата города Астана и решение маслихата", - рассказывает руководитель отдела земельного кадастра управления земельных отношений и по контролю за использованием охранных земель г. Астана Шынгыс Бектемир. Пантеон представляет собой усыпальницу для выдающихся деятелей государства, науки, культуры, национальных героев, внесших большой вклад в становление государственности и развитие страны. - Мы достигли такого уровня, когда мы обязаны строить Национальный пантеон, потому что пантеон является основой деятельности в области человеческих отношений, - заявил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы. Также на территории, которую присоединят к Астане, появится и новое кладбище для не столь выдающихся героев. Кроме того, расширение территории Астаны площадью более 7 тысяч га ожидается и со стороны столичного аэропорта.