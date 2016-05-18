В редакцию портала «Мой ГОРОД» пришло письмо от заместителя директора ТОО «Маслодел Трейд» Трофимова, в котором говорится, что информация, предоставленная управлением по защите прав потребителей, не соответствует действительности. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" - Проверяющими уполномоченными органами не был выявлен ни один факт реализации ТОО «Маслодел Трейд» просроченной продукции. ТОО «Маслодел Трейд» никогда не занималось реализацией просроченной продукции. ТОО «Маслодел Трейд» является крупнейшей компанией по реализации масложировой и молочной продукции по всей территории РК. В обычной деловой практике, при реализации продуктов питания ежедневно возникают ситуации возврата нереализованной и/или просроченной продукции с точек реализации, что не является нарушением каких-либо санитарных норм. В апреле 2016 года действительно проводилась проверка РГУ «Уральское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей ЗКО Министерства Национальной экономики РК» по жалобе бывших сотрудников филиала, в ходе которой было выявлено нарушение порядка хранения просроченной продукции, но ни в коем случае не реализации продукции с истекшими сроками годности. Законодательство РК не запрещает хранить просроченную продукцию сроком не более 2 месяцев, - говорится в письме. Также руководство ТОО «Маслодел Трейд» заявляет, что в акте проверки департамента по защите прав потребителей №123 от 15 апреля 2016 года 26.09.2015 года является датой изготовления продукции со сроком годности 6 месяцев, то есть до 26.03.2016 года. - Согласно правилам утилизации и уничтожения пищевой продукции, представляющей опасность жизни и здоровью человека и животных, окружающей среде, утвержденных постановлением правительства РК от 15.02.08, компании предоставлено право временного хранения просроченной продукции, на срок не более двух месяцев до его утилизации, то есть до 26.05.2016 года. Проведенной проверкой не была выявлена ни одна пачка маргарина «Южного», фотография которого опубликована, - отмечено в письме ТОО «Маслодел Трейд». Напомним, ранее управление по защите прав потребителей г.Уральск предоставило информацию о том, что с жалобой на компанию в прокуратуру обратился житель города. После поступления жалобы прокуроры потребовали от управления по защите прав потребителей провести проверку в филиале ТОО "Маслодел Трейд". При обследовании объекта специалистами все факты, которые были изложены в жалобе, подтвердились и на юридическое лицо субъекта предпринимательства был составлен административный протокол по статье 425 части 1 КоАП РК – «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и наложен штраф в размере 120 МРП (254 тысячи тенге).