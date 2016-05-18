Сегодня, 18 мая, во всех регионах Казахстана прошел тотальный диктант, в котором решила поучаствовать и корреспондент «МГ». diktant (6) Мы отправились в библиотеку имени Жубана Молдагалиева. К 10 часам в читальном зале библиотеки собралось порядка 100 человек – в большинстве своем школьники, чуть меньше госслужащие, студенты и преподаватели. Тема диктанта, мягко говоря, настораживала «Мәңгілік Ел» – патриоттық актісі». Оказалось, настораживала не зря. Текст был очень сложным. Я, к примеру, впервые услышала два слова - машһүр и жаһандық (оказалось, написала правильно). Сложность представляло само написание текста ручкой. Многие уже отвыкли писать от руки и уж тем более под диктовку. Уже на первом предложении люди стали возмущаться, что диктуют очень быстро, после чего темп немного сократили. Диктант писали в течение 45 минут. Затем заполнили анкеты. Проверять тексты в каждом из четырех мест «дислокации» в Уральске будут по три педагога уральских школ. Результаты пообещали предоставить уже во второй половине дня. Напомним, 18 мая во всех городах и селах Казахстана проходит тотальный диктант по казахскому языку, организованный Ассамблеей народа Казахстана. В Уральске общеказахстанский открытый диктант на государственном языке проходит в главном корпусе ЗКАТУ им.Жангир хана и уральском педагогическом колледже, а также в библиотеках им. Х.Есенжанова и им. Ж.Молдагалиева. diktant (1) diktant (2) diktant (3) diktant (4) diktant (5) diktant (7) diktant (8) diktant (9)   Фото Медета МЕДРЕСОВА