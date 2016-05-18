Депутат Мажилиса Жамбыл Ахметбеков просит ограничить в Казахстане деятельность компаний, занимающихся сетевым маркетингом, сообщает Tengrinews.kz.
Фото с сайта dic.academic.ru
На пленарном заседании Ахметбеков обратился с запросом к премьер-министру Кариму Масимову.
"Год за годом в Казахстане активно развивается деятельность сетевых компаний, то есть сетевого маркетинга, так называемого MLM. Чем больше активизируется их деятельность, тем больше страдают широкие слои населения, то есть наш народ. Сетевой маркетинг - концепцией реализации товара и услуг основан на создании сети независимых дистрибьюторов. То есть это тоже самое, как финансовая пирамида. Это вид бизнеса, который якобы приносит доход, но он основан на лжи и обмане простого народа. По их мнению, сетевой маркетинг якобы обеспечивает занятость людей и приносит доход, но на самом деле все наоборот. Проанализировав деятельность MLM компаний, можно сделать вывод, что деятельность сетевого маркетинга фактически есть финансовая пирамида, которая объявлена вне закона в Казахстана с 2014 года, но они прикрываются реализацией товаров", - заявил мажилисмен.
Он высказал мнение о том, что основными товарами реализации обычно являются биологически активные добавки, косметические средства и другие товары широкого потребления, продаваемые порой якобы за завышенные цены, тогда как сами товары не являются дефицитом в Казахстане.
"Любая схема деятельности сетевого маркетинга заинтересована только в привлечении все больше и больше участников. В конечном счете жертвами деятельности MLM компаний становятся обычные люди, а основными жертвами являются социально уязвимые слои населения. В Казахстане жертвами сетевого маркетинга уже стали многие, они исчисляются не единицами, десятками, а сотнями и тысячами. В действительности сетевой маркетинг - это необоснованные расходы семей, разрушенные судьбы, осиротевшие дети. То есть мы отдаем наш народ на растерзание этих недобропорядочных компаний. Все это ведет к социальному кризису в обществе. По оценкам экспертов, 90 процентов товаров сетевого маркетинга в основном попадают на наш рынок и реализуются контрабандным путем. Таким образом, государственная казна недополучает такое же количество налогов. Все это способствует развитию теневой экономике в Казахстане. Среди MLM компаний нет ни одной казахстанской, то есть все социальные агенты работают на "чужого дядю", при том сами не особо зарабатывая", - сказал он.
"На деятельность сетевого маркетинга существует законодательное ограничение в таких странах как Корея, КНР, США. (...) Деятельность MLM компаний, то есть сетевой маркетинга объявлен вне закона в Узбекистане. В Казахстане на сегодняшний день деятельность сетевого маркетинга не регулируется ни законами, ни другой специальной законодательной базой. Спрашивается, почему мы не учитываем горький опыт, несовершенство законодательства по долевому строительству, которое привело к социальному кризису? Государство до сих пор вкладывает большие финансы для решения этого вопроса. Считаем, законодательное нерегулирование деятельности MLM-компаний может привести к аналогичному социальному кризису в нашем обществе. Мы, коммунисты, решительно осуждаем методы MLM компаний и требуем законодательно ограничить их деятельность в Казахстане. Мы призываем защитить свой народ и объявить деятельность сетевого маркетинга вне закона. Фракция "Народные коммунисты" просит рассмотреть вопрос ограничения деятельности MLM-компаний в Казахстане", - подчеркнул мажилисмен.