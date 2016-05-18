Больше всего участков будет предоставлено в Бурлинском районе, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ"   Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, после подведения всех необходимых коммуникаций в районах области планируется предоставление 1750 земельных участков согласно специальной очереди. - Земельные участки для индивидуального жилищного строительства предоставляются в соответствии с Земельным кодексом РК, при наличии утвержденных генеральных планов населенных пунктов или утвержденных проектов детальной планировки, - сообщили в акимате ЗКО. Между тем, на 1 мая 2016 года в очереди на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства стоят 93 158 человек, из них 1572 человека в Акжаикском районе, 8510 человек в Бурлинском районе, 456 человек в Жангалинском районе, 3 человека в Жанибекском районе, 5665 - в Зеленовском районе. Еще 192 человека в Каратобинком, 55 - в Сырымском, 662 - в Таскалинском, 8373 - в Теректинском и 67670 человек зарегистрировано по г.Уральск. - По Бокейординскому, Казталовскому, Чингирлаускому районам заявлений на специальном учете не имеется, - сообщили в пресс-службе. Между тем, точную дату предоставления хотя бы этих 1750 земельных участков в акимате ЗКО назвать не смогли. В каких районах будут представлены земельные участки: По Букейординскому району - 60 участков По Жангалинскому району - 30 участков; По Жанибекскому району - 139 участков; По Зеленовскому району - 10 участков; По Таскалинскому району - 79 участков; По Чингирлаускому району - 5 участков; По Каратобинскому району - 2 участка; По Бурлинскому району к началу 2017 года запланировано предоставление 1425 участков. К слову, по данным сайта Tengrinews.kz, в настоящее время в очереди за бесплатными участками земли числится 1 миллион 129 тысяч 192 казахстанца. За все время действия нормы в РК было подано 1 547 141 заявление о выделении земельных участков для ИЖС. С 2005 года казахстанцам выдано 417 949 участков.