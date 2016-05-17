Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на начальника департамента уголовно-исполнительной системы по ЗКО Бекбулата ТУРЕМУРАТОВА. Иллюстративное фото с сайта www.imenno.ru Иллюстративное фото с сайта www.imenno.ru По словам начальника ДУИС, сотрудник службы пробации в г.Аксай проходил мимо ночного клуба и увидел, что во дворе увеселительного заведения идет драка. - Было установлено, что сотрудник службы пробации Аян Пангереев примерно 5 часов утра, направляясь к стоящему такси, заметил, что на одной из улиц города Аксай на прилегающей территории ночного клуба «Мулен Руж» дралась группа неизвестных лиц. Он тут же позвонил в полицию, после чего пытался самостоятельно разнять дерущихся, когда ему выстрелили в лицо. Согласно ст. 19 Закона РК «Об органах внутренних дел» от 23.04.2014г. сотрудник ОВД на всей территории Республики Казахстан независимо от занимаемой должности и времени в случае обнаружения правонарушения обязан принять меры по пресечению противоправных деяний, оказанию помощи нуждающимся в ней, охране места происшествия, а также информировать ближайшие органы внутренних дел. Он выполнял свой долг. Уже после инцидента было проведено медосвидетельствование, которое дало заключение, что наш сотрудник был трезв. Кроме того, имеется запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, что драка уже происходила, и сотрудник забежал во двор и хотел остановить инцидент, - рассказал Бекбулат ТУРЕМУРАТОВ. – Мое личное мнение, что наш сотрудник заслуживает поощрения. Это мое мнение. Напомним, 14 мая в лицо сотрудника службы пробации выстрелили из огнестрельного оружия. Мужчина с огнестрельным дробовым ранением лица, шеи, грудной клетки и глаз был госпитализирован в областную больницу.